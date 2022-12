„Die Harmonie-Illusionen lasse ich los“

Neu Meteln/MZ - Im Alter von 80 Jahren gewann Helga Schubert 2020 den Ingeborg-Bachmann-Preis. Eine Sensation! Ihr im Anschluss im Deutschen Taschenbuch Verlag veröffentlichtes Buch „Vom Aufstehen“ wurde bislang in 21 Auflagen gedruckt, ein Bestseller, wie er selten vorkommt. Im nächsten Jahr veröffentlicht die 1940 in Berlin geborene und in Neu Meteln bei Schwerin gemeinsam mit ihrem Mann, dem Maler Johannes Helm, lebende Autorin und Psychologin das Buch „Der heutige Tag. Ein Stundenbuch der Liebe“ und ein Buch „Über Tschechow“. Mit Helga Schubert sprach unser Redakteur Christian Eger.