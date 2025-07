Halle/Berlin/MZ. - Das Gras wachsen hören, angeblich können das ja viele, im sprichwörtlichen Sinne. Cassis B Staudt konnte es „fast mal“ in echt. „Als ich mich nach einer zehntägigen Schweigemeditation ins Gras legte, habe ich zwar nichts wachsen gehört, aber mir kam es beinahe so vor. So eine Sensibilität für die Pflanzen hatte ich noch nie.“ Irgendwann hat sie dann auf einer von mehreren Autospuren umgebenen Verkehrsinsel in Berlin elektronische Sensoren an Gras und Sträucher gelegt und ihnen mittels Klangerzeugern Töne entlockt. „Töne ernten“ nennt sie das.

