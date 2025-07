Ermittler beschlagnahmen mehr Drogen Kokain-Funde der Polizei in Sachsen-Anhalt sind auf neuem Hoch

Die einstige Luxusdroge Kokain verbreitet sich so schnell wie nie zuvor in Sachsen-Anhalt. Die Polizei zieht kiloweise Stoff aus dem Verkehr. Wieso Koks zur Massenware wird und was dagegen helfen soll.