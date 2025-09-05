Mann mit Ecken und Kanten Didi wird 90
Schauspieler, Komiker, Theatermanager: Der gebürtige Dessauer Dieter Hallervorden wird 90 Jahre alt. Ein unberechenbarer Liberaler war er immer.
05.09.2025, 11:19
Halle/MZ - Was ist los mit Dieter Hallervorden? Ist der Alte noch der alte? Gaza-Video, Statements zur Lage, Aufrufe zu Demonstrationen und Unterschriftenaktionen. Vor allem als politischer Aktivist ist Deutschlands erfolgreichster Komiker der 1970er Jahre in den jüngst vergangenen Monaten öffentlich aufgefallen. So scheint es zumindest. Aber stimmt das?