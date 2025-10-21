Das Reiseunternehmen Vetter Touristik begeht in diesem Jahr sein 35-jähriges Bestehen und lädt zur Jubiläumsgala mit Thomas Anders ein: Ein Blick auf die Anfänge, Erfolge und die neuen Herausforderungen.

Im Geburtstagsjahr wurden den Kunden auch einige Jubiläumsreisen angeboten – so zum Beispiel Busfahrten nach Paris.

Salzfurtkapelle/MZ. - Sie ist nicht dafür bekannt, viel zu reden über das, was sie macht: Birgit Vetter macht lieber. Seit 35 Jahren schon und immer noch mit Herzblut und vollem Einsatz. Kompromisse lässt sie dabei kaum zu – zumindest dann nicht, wenn es um Qualität und Service geht. Und um Vertrauen, Verlässlichkeit und gegenseitige Achtung: nicht nur den Kunden gegenüber. Ebenso wichtig ist ihr, wie sie betont, das familiäre Verhältnis zum gesamten Team. „Sonst hätten uns viele von ihnen nicht über so viele Jahre und bis heute die Treue gehalten.“