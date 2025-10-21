Seit Anfang Februar kämpft Kochstedt mit Problemen beim Internet. Schuld daran ist ein missglückter Einbau einer neuer Antenne. Die Reparatur dauert weiter. Nun fehlt Stahl.

Nach Pleite beim Einbau - Langes warten auf neue Antenne sorgt für Kopfschütteln in Kochstedt

Kochstedt/MZ. - Die Verwunderung ist in der Kochstedter Bevölkerung mittlerweile ziemlich groß, stellt Mario Pinkert, Mitglied im Kochstedter Ortschaftsrat, fest. Seit Anfang Februar, als die Antennenanlage auf dem Rathausdach demontiert wurde, kämpft der Vorort mit teils erheblichen Störungen im Internet- und Mobilfunkbereich.