Halle (Saale)/MZ. - Hand aufs Herz: Hast du es jemals regnen sehen? Einen ganzen sonnigen Tag lang? Kaum hat am Freitagabend ein Drei-Generationen-Publikum auf der bestuhlten Wiese vor der Freilichtbühne Peißnitzinsel in Halle Platz genommen, eröffnet die walisische Sängerin Bonnie Tyler, Jahrgang 1951, mit einer Frage, mit einem Bekenntnis, mit einem Griff an jene menschlichen Erfahrungen, die unabhängig von Alter, Einkommen oder Weltbildern verbinden. Verlust, Enttäuschungen, Neuanfang: Tyler eröffnet mit dem Song „Have you ever seen the rain?“ (1971) von der Band „Creedence Clearwater Revival“.

