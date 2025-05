Thirty Seconds To Mars, Bryan Adams, Iggy Pop, Lynyrd Skynyrd, Bonnie Tyler und Chris Norman und Samu Haber kommen: An Halles Peißnitzbühne, die zu den Top-Locations für Open-Air-Events zählt, werden letzte Arbeiten erledigt, ebenso an Rasenflächen und Zufahrtswegen.

Foto: Steffen Schellhorn