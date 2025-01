Neue Besucher-Eingänge, Blickachse in den Garten, Eisspeicher-Heizung: Die Wohn- und Arbeitsstätte des Reformators in Wittenberg wird saniert.

Glas und Licht: Modelldarstellung des zweiten Eingangs zum Lutherhaus-Ensemble in Wittenberg von der Elbseite her

Wittenberg/MZ - Die gute Nachricht zuerst: In gut zwei Jahren, im Frühjahr 2027, soll die Lutherstube in Wittenberg wieder zugänglich sein. Bis dahin bleibt der „ikonische Ort“, wie Thomas T. Müller, Vorstand der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt sagt, für einheimische Lutherverehrer und Touristen aus aller Welt wegen Umbau-Arbeiten geschlossen. Und das ganze Lutherhaus überhaupt. Das bedeutet, wie Müller einräumt, einen zwischenzeitlichen Verlust an Gästen und Einnahmen. Denn das Original vermag die ersatzweise im benachbarten Augusteum gezeigte Sonderausstellung nicht zu ersetzen.