Die Händelfestspiele setzen in und um Halle mit der Vielfalt des Programms auf die Strahlkraft des großen Hallensers.

Die Oper „Octavia“ von Händels Zeitgenossen, Reinhard Keiser, wurde in Bad Lauchstädt aufgeführt.

Halle/MZ - Die Händelfestspiele laufen auf vollen Touren. In Halle und etwas außerhalb. Wobei gerade das Goethe-Theater in Bad Lauchstädt als Gesamtkunstwerk für viele ein heimliches Festspielzentrum ist, bei dem Wolfgang Katschner und seine „lautten compagney Berlin“ mit einer Opernproduktion glänzen. Diesmal zwar nicht mit einer Händeloper, aber in direktem Bezug zu dessen „Agrippina“, die den Festspielauftakt bildete.