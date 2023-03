In Halle entdeckte Sophie Elise Hummrich ihre große Leidenschaft für die Schauspielerei, aktuell ist sie in der Produktion „Luden – Könige der Reeperbahn“ zu sehen. Auch auf der Theaterbühne fühlt sie sich zu Hause.

Halle (Saale)/MZ - Wenn die Schauspielerin Sophie Elise Hummrich an ihre Zeit in Halle denkt, dann gerät sie ins Schwärmen. „Hier wurde die Schauspiellust in mir so richtig geweckt, hier habe ich Blut geleckt“, erzählt die 27-Jährige. Die gebürtige Mainzerin war mit ihrer Familie als Zehnjährige nach Halle gekommen und hat in der Stadt rund sieben Jahre gelebt.