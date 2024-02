Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Mit einem begeisterten Aufruf kitzelte die Lufthansa die sowieso schon enorme Reiselust ihrer Kundinnen und Kunden: „Endlich ist es soweit: Die neuen Sommerziele 2024 für den beliebten Airbus 380 sind jetzt buchbar!“ Und dann pries der Konzern die Destinationen an, die der weltgrößte Passagierjet künftig ansteuert: New York, Washington, Los Angeles, Delhi, Boston, Bangkok. Bis zu 509 Fluggäste können an Bord des A380 Platz nehmen und sich mit einer Antriebskraft von 3.500 Autos an den Ort ihrer Träume bringen lassen.