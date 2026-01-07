Vor 35 Jahren trifft ein Rechtsstaat im Aufbau auf Kriminelle aus zwei Kategorien. Heerscharen von Glücksrittern aus dem Westen wittern im Ausverkauf des Volkseigentums einmalige Gelegenheiten und treten das Erbe der korrupten Elite des SED-Staates an.

Hans-Joachim Böhme (M.), mächtiger SED-Bezirkschef in Halle, bei einem Betriebsbesuch. Nach dem Zusammenbruch des Systems wurde er wegen seiner Privilegien angeklagt.

Halle/Magdeburg/MZ. - Es ist ein ungleiches Duell, das im Januar vor 35 Jahren an vielen Orten zugleich stattfindet. Auf der einen Seite stehen Staatsanwälte, Polizisten und Gerichte, die von Zukunftsängsten, knappen Ressourcen und einem organisatorischen Chaos geplagt werden. Und ihnen gegenüber sammeln sich gewiefte Glücksritter, mal eher frech, mal eher dreist, am häufigsten aber in der Gewissheit, dass ihnen gar nichts passieren kann.