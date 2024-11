Magdeburg/Halle/MZ. - Zu guter Letzt wagt er sich in die Höhle des Löwen. Hans-Joachim Böhme, 60 Jahre alt und seit Anfang der 80er Jahre 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED in Halle und Mitglied des Politbüros der Staatspartei, steht Anfang November 1989 erstmals Auge in Auge mit den Menschen, die ihn und seine Partei möglichst schnell wegwünschen.

