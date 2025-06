25 Jahre nach Kriegsende verstreuten sowjetische Soldaten die Überreste Hitlers an der Schweinebrücke bei Biederitz in der Nähe von Magdeburg.

Magdeburg/Stendal(MZ. - Der letzte Band der Akte Hitler, die das Federal Bureau of Investigations in den USA führt, wirkt auf den ersten Blick wie eine belanglose Bildersammlung. Auf fast hundert Seiten haben die Ermittler Fotos des deutschen „Führers“ geklebt. Hitler mit Kindern, Hitler mit Staatsgästen, Hitler privat. Die Bilder sind alt, sie stammen aus den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg.

Erstaunlich ist der zweite Teil. Er enthält eine Auflistung von obskuren Hinweisen auf Orte, an denen Hitler gesichtet worden sein soll. 1941 behauptet jemand, der „German Führer“ habe Land im US-Bundesstaat Colorado gekauft. 1947 informiert ein Agent, dass ein früherer Arzt der US-Army Hitler nach dessen offiziellem Tod als Patienten behandelt habe.

Im selben Jahr meldet auch ein angesehener Anwalt aus Newark, dass ein mutmaßlicher Hitler – braune Augen, sonnenverbrannte Haut, schwerer deutscher Akzent – sich in einem Hotel im Ort eingemietet habe. Der Mann verhalte sich seltsam und gehe meist nur nachts aus. Das FBI schickt Agenten, die nach dem Rechten schauen sollen. Der Verdächtigte wird abgehört und später unauffällig vernommen. Falscher Hitleralarm.

Immer falscher Hitleralarm

Eine der Gewehrkisten, in denen die sterblichen Überreste Hitlers, Eva Brauns und der Familie Goebbels jahrzehntelang von Ort zu Ort transportiert wurden. Foto: DPA

Das FBI ist gründlich, aber nicht allein auf der Jagd. Auch der Geheimdienst CIA behält den Toten bis lange nach Kriegsende im Auge. In inzwischen freigegebenen US-Archiven findet sich ein Dokument mit der Nummer HVCA 2592, das von einer Hitler-Sichtung in Kolumbien berichtet. Auch in Chile und der Antarktis wird Hitler entdeckt. Noch 1950 setzen FBI-Agenten ihren Chef J. Edgar Hoover darüber in Kenntnis, dass Hitler von einem aufmerksamen Bürger in Philadelphia gesehen worden sei.

Der Mann, um den es geht, ist da schon fünf Jahre tot. Adolf Hitler starb am 30. April 1945 von eigener Hand. In den Wochen zuvor hatte er sich in einem Bunker unter dem Garten der Reichskanzlei vergraben. Als die Sowjet-Truppen nur noch ein paar hundert Meter entfernt sind, erschießt er sich. Hitler hat Angst, der Roten Armee lebend in die Hände zu fallen.

Spuren nach Argentinien

Doch der tote „Führer“ lebt weiter. Schon im Krieg hatten FBI-Agenten immer wieder Tipps untersucht, denen zufolge Hitler bereits 1944 nach Argentinien entkommen sein sollte. Später wird er mal in Spanien vermutet, mal in Peru und Kolumbien. Fakt sei, so heißt es in einer FBI-Akte, dass die US-Army keine Spuren eines toten Hitler gefunden habe. Nachdem das FBI-Büro in Little Rock einen Brief abfängt, der an „Adolph Hitler, Arkansas“ adressiert ist, wird das Ungeheuerliche aktenkundig: „Es existiert die Wahrscheinlichkeit, dass er am Leben ist“, schreibt ein Agent.

Die sowjetischen Truppen in Deutschland wissen es besser, schließlich haben sie Hitlers Leichnam schon Anfang Mai 1945 gefunden. Die Mitteilung vom Tod seines Widersachers hatte Joseph Stalin in Moskau mit Bedauern quittiert: „Hat der Lump verspielt. Schade, dass wir ihn nicht lebend erwischt haben.“

Doch je mehr Zeit vergeht, desto weniger verlässlich erscheint dem sowjetischen Diktator die These vom Selbstmord. Unter dem Decknamen „Mythos“ lässt Stalin eine Todesfallermittlung in Sachen Hitler starten.

Alles auf Anfang, denn die Sowjettruppen haben schlechte Erfahrungen mit dem Leichnam des „Führers“ gemacht. Zwar hatten Soldaten der 3. Stoßarmee die Überreste des Diktators am 4. Mai in einem Bombentrichter am Gartenausgang des „Führerbunkers“ entdeckt. Doch sie graben Hitler aus, dann aber wieder ein, weil hinzugeeilte Experten der sowjetischen Spionageabwehr den schon früher gefundenen Körper von Hitlers Doppelgänger Gustav Wehler zum echten Hitler erklärt hatten. Es kann nur einen geben – und der ist der falsche, denn er hat ein Loch im Strumpf. Kommando zurück: Geheimdienstler des 79. Bataillons unter Generalleutnant Ivan Klimenko graben Hitler Nummer 1 wieder aus.

Die neun Umbettungen Hitlers

Die Überreste des „Führers“ werden sofort nach Buch bei Berlin transportiert. Der Keller des dortigen Militärkrankenhauses ist nicht die letzte Station auf Hitlers Reise. Als die 3. Stoßarmee nach Finow verlegt wird, nehmen die Geheimdienstler von SMERŠ die Leiche mit. Hitler wird in einem Waldstück vergraben, bleibt aber erneut nicht lange liegen.

Jetzt schickt der immer noch beunruhigte Stalin seinen Generalleutnant Pavel Mešik nach Brandenburg. Der Vize-Chef der Spionageabwehr bestätigt Hitlers Identität erneut. Ein paar Kieferknochen von Hitler und seiner Frau Eva Braun nimmt er mit nach Moskau, als könne der eigene Augenschein Stalin überzeugen.

Die Leiche wird danach erneut vergraben. Aber schon im Sommer bekommt die aufsichtführende Abteilung Marschbefehl nach Rathenow. Nicht ohne unseren Hitler, befiehlt der Kommandeur. Er lässt Hitler aus- und am neuen Standort wieder einbuddeln. Zur Tarnung werden Kiefern auf das Grab gepflanzt.

Hitlers Grab in Magdeburg

Chancen, groß zu werden, haben sie nicht. Schon acht Monate später holen Soldaten die Leichenkisten wieder aus der Erde. Diesmal werden sie zur Kommandantur in Stendal gebracht, weiter geht es dann nach Magdeburg. Auf einem Grundstück in der Westendstraße verbringt Hitlers Leichnam anschließend 24 Jahre − direkt neben den sterblichen Überresten von Eva Braun, Joseph Goebbels, dessen Frau und der Goebbels-Kinder. Nur die Straße wechselt ihren Namen. Das führt nach dem Ende der DDR dazu, dass Kamerateams ständig den falschen Hof filmen.

Hitler ist zu dieser Zeit nicht hier, aber auch nicht mehr dort, wo er so lange wirklich war. Dafür sorgt KGB-Chef Jurij Andropow im Frühjahr 1970. Die 3. Stoßarmee, inzwischen in 3. Armee umbenannt, steht kurz davor, das Gelände mit dem geheimen Nazi-Friedhof an die DDR zu übergeben. In einem aus Geheimhaltungsgründen handgeschriebenen Brief informiert Andropow Staats- und Parteichef Leonid Breschnew über drohende Folgen. Da man mit Bauarbeiten auf dem Gelände rechne, „die zur Entdeckung der Beerdigten führen könnten, sehe ich es für zweckmäßig an, die Überreste auszugraben und zu vernichten“.

Nach drei Tagen kommt die Zustimmung aus dem Kreml. Und drei Wochen später ist es so weit. In der Nacht zum 5. April beginnen Oberst Kowalenko, Major Schirokow und Oberleutnant Wladimir Gumenjuk mit einer Geheimaktion. Ein Zelt wird errichtet, angeblich, um „Gasmasken zu schwefeln“. Vor Sicht gedeckt, graben die drei KGB-Offiziere fünf Munitionskisten aus. Halb zerfallen nach einem Vierteljahrhundert im Boden, liegen darin die sterblichen Überreste von Adolf Hitler, Eva Braun und Familie Goebbels.

Der „Führer“ in der Gewehrkiste

Wladimir Gumenjuk hat später berichtet, wie er und seine Genossen die Skelette in nagelneue Kalaschnikow-Kisten umpackten. In einem GAZ-69-Jeep fährt die kleine Truppe anschließend auf der Landstraße K1010 in Richtung Biederitz, eines Dorfs nahe der Magdeburger Pferderennbahn Herrenkrug. Auf einem Feldweg wird Halt gemacht. Das Protokoll der Aktion beschreibt die gewählte Stelle als „unbebautes Terrain in der Gegend der Stadt Schönebeck, elf Kilometer von Magdeburg“.

Die drei Männer stehen an der Umflutehle, einem schmalen Wasserlauf, der als Angelgewässer beliebt ist. Sie stapeln die Kisten. Gumenjuk gießt 20 Liter Benzin darüber und zündet an, was von der Führung des Tausendjährigen Reiches übrig ist. „Die Vernichtung der Überreste wurde auf dem Weg des Verbrennens in einem Lagerfeuer durchgeführt“, schreiben die Offiziere in ihrem Bericht. Als die Flammen verloschen sind, kratzen sie die Asche zusammen und streuen sie ins Wasser.

Die Brücke, von der Hitler seine nun wirklich allerletzte Reise antritt, heißt Schweinebrücke.