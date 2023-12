Wer bin ich und woher? Immer mehr Menschen nutzen die Möglichkeiten von DNA-Analysefirmen, um ihre Familiengeschichte zu erkunden. Auch Ines Metzschke aus Halle ist mit Hilfe der modernen Technik weit in die Vergangenheit gereist.

Halle/MZ. - Die Landkarte zeigt Blasen über halb Europa. Dunkelblau bläht sich eine über Deutschland, eine andere wird heller in Richtung Frankreich, Belgien und Niederlande, die dritte erstreckt sich nach Polen und Tschechien. Ein rötlicher Ableger schließlich quillt über den Balkan bis nach Griechenland. Ines Metzschke sitzt in ihrem Kosmetikstudio in der halleschen Altstadt und schmunzelt. „Ich bin die halbe Europäische Union“, sagt die 58-Jährige mit Blick auf die bildgewordene Auswertung ihrer DNA-Analyse.