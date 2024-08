Landtagswahl in Thüringen Die Marke Bodo Ramelow

Am Sonntag wählt Thüringen einen neuen Landtag. Bodo Ramelow, Deutschlands einziger linker Ministerpräsident, will im Amt bleiben. Angesichts des Höhenflugs von AfD und BSW in den Umfragen ist das unwahrscheinlich. Der Regierungschef tourt unermüdlich durch sein Land, die Marktplätze aber füllt jemand anders.