Vor 35 Jahren stand die DDR vor dem Ende ihrer Existenz. Überall roch es nach Anfang und fliegende Händler brachten die Konsumgesellschaft in den Osten.

Die Eiligen der letzten Tage - Aufbruch in eine neue Welt

Das Alte und das Neue: Westwerbung vor der alten Karbidfabrik in Buna.

Halle/Magdeburg/MZ. - Es gibt in diesem Januar vor 35 Jahren kein Begrüßungsgeld mehr, nicht einmal in Bayern, wo sich viele DDR-Bürger in den Monaten seit dem Mauerfall einen Nachschlag zu den 100 Mark geholt hatten, die überall ausgegeben wurden. Dafür sind die ersten fliegenden Händler aus dem Westen überall im Osten unterwegs. unternehmungslustige und geschäftstüchtige Männer aus dem Rheinland, aus Hessen und Niedersachsen, die nicht auf die D-Mark schauten.