Nicht nur die letzte Ausfahrt in der DDR, sondern auch die letzte Ausfahrt der DDR: Im Januar 1990 bog der selbsternannte Arbeiter- und Bauernstaat in seine finale Kurve.

Halle/Magdeburg/MZ. - Das Bild, das die erste Montagsdemo in Leipzig in diesem Januar vor 35 Jahren bot, erinnert fast nicht mehr an Protestversammlungen im Herbst. Die Banner mit „Neues Forum zulassen“ und „Demokratie jetzt“ waren verschwunden. Stattdessen wehten über den Zehntausenden von Teilnehmern schwarz-rot-goldene Fahnen. Viele davon sichtlich in Handarbeit für die neuen Verhältnisse passend gemacht: In der Mitte, dort, wo ehemals das DDR-Staatsemblem mit Hammer, Sichel und Ährenkranz aufgenäht gewesen war, erinnert ein dunkler Schatten an 40 Jahre, die eine große Mehrheit der DDR-Bürger nun schnellstens hinter sich lassen wollte.