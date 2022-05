Zuzug für Draschwitz

Direkt an der Bundesstraße soll eine kleine Siedlung mit acht Einfamilienhäusern entstehen. Investor stellt seine Pläne im Bauausschuss vor.

In Draschwitz direkt an der B 2 soll eine kleine Siedlung entstehen.

Draschwitz/MZ - Ein neues Wohngebiet soll in Draschwitz entstehen. Ein Grundstück von knapp 7.000 Quadratmetern direkt an der Bundesstraße 2 soll dazu erschlossen werden. „Wir planen dort acht Einfamilienhäuser zu bauen. Diese werden zwei Vollgeschosse haben und jeweils zwei Stellplätze pro Grundstück“, erklärt Roland Steyer, Geschäftsführer der Firma Saba Immobilien GmbH Leipzig. Seit 1991 gibt es das Unternehmen mit Sitz im sächsischen Pegau. Seit April 2021 reifte die Idee für das Vorhaben in Draschwitz.