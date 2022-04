Taupitz/MZ - Zeugen haben in der Nacht zum Dienstag einen Mann bemerkt und festgehalten, der in Traupitz in eine Laube eingebrochen war und sich die Beute zum Abtransport bereitgelegt hatte. Die Polizisten beschlagnahmten das Diebesgut und leiteten gegen den Mann in Ermittlungsverfahren ein.