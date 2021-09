Zahl der Erstklässler im Burgenlandkreis steigt stetig an

In Sachsen-Anhalt beginnt die Schule

Weissenfels/Zeitz/MZ - 1.548 Kinder werden nach Angaben des Landesschulamts in diesem Schuljahr im Burgenlandkreis eingeschult. Damit steigt die Zahl der frischgebackenen Erstklässler in den vergangenen Jahren kontinuierlich. Wie Schulamtssprecher Tobias Kühne auf MZ-Anfrage mitteilt, wurden im vergangenen Schuljahr 1.473 Kinder eingeschult. 2019 waren es 1.404, 2018 1.374 und 2017 1.339 Erstklässler. Von den 1.548 neuen Schülern in diesem Schuljahr würden fortan 1.426 öffentliche Grundschulen besuchen, 108 freie Grundschulen sowie 14 Förderschulen besuchen.

Wie viele Kinder aus anderen Landkreisen in Bildungseinrichtungen im Burgenlandkreis eingeschult werden, könne das Landesschulamt ebenso wenig beantworten, wie die Anzahl der Erstklässler aus dem Burgenlandkreis, die in anderen Landkreisen und den Nachbarbundesländern eingeschult werden. An den öffentlichen Grundschulen seien Ausnahmen von der Beschulung beim zuständigen kommunalen Schulträger aber selten. „Noch seltener sind kreisübergreifende Genehmigungen“, sagt Tobias Kühne, der deshalb nur von wenigen Einzelfällen ausgehe.

Wichtiger sei laut dem Schulamtssprecher die kreisübergreifende Beschulung bei den Berufsschulen, weil es dort Regional- und Landesfachklassen gebe. Das bestätigt Jörg Riemer, Schulleiter der Berufsbildenden Schulen im Burgenlandkreis. Dort erwarte man mit Beginn des neuen Schuljahres rund 1.750 neue Schüler, was in etwa dem Niveau der Vorjahre entspreche. Von denen käme zwar niemand aus einem anderen Bundesland, aber circa 300 aus anderen Landkreisen Sachsen-Anhalts.