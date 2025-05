Vor dem Verfall bewahrt 1,2 Millionen Euro „beschafft“: OB Reck ehrt bekannten Dessauer für Rettung des Neuen Wasserturms

Eine Ausstellung zeigt unter anderem die Historie des Neuen Wasserturms in Dessau-Roßlau. Im Rahmen der Eröffnung ehrte OB Robert Reck einen Protagonisten der Sanierung. Was das Besondere an dem Gebäude ist und wann man sein Inneres besichtigen kann.