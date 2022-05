Wo junge Facharbeiter nach erfolgreicher Ausbildung ins Arbeitsleben starten

Zeitz/MZ - Ein großer Tag für Lehrlinge der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft (Mibrag). Nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung und mit dem Facharbeiterbrief in der Tasche starten 13 Industriemechaniker und acht Elektroniker ihre berufliche Laufbahn bei der Mibrag. So ist der Montag ihr erster Arbeitstag als Jungfacharbeiter. In der schwierigen Zeit des Strukturwandels erhalten die jungen Männer vom Unternehmen einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Eingegliedert in verschiedene Fachbereiche der Tagebaue Profen in Sachsen-Anhalt und Vereinigtes Schleenhain in Sachsen sammeln die jungen Facharbeiter nun eigene Erfahrungen im Umgang mit hochmoderner Technik und lernen, Herausforderungen im Berufsalltag zu meistern.