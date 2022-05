Wo ein Drachen den Handwerkern Glück bringt

Tröglitz/MZ - Zahlreiche Schulabgänger stehen in den nächsten Wochen vor der Berufswahl. Doch die Situation ist schwierig, Berufsberatung in der Schule fiel über Monate aus. Aus diesem Grund freut sich Armin Petsch, dass er in der Firma Rothe Heizung, Sanitär, Klimatechnik, Solar in Tröglitz ein Praktikum machen kann. „Das praktische Arbeiten macht mir Spaß“, sagt der 16-Jährige. Er absolviert ein Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) an der Zeitzer Berufsschule und könnte sich einen Beruf im Handwerk gut vorstellen. Firma Rothe ist solch ein Betrieb, der seit vielen Jahren ausbildet.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<