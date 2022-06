Wie weiter mit den Kitas in der Elsteraue?

Drei Einrichtungen wurden in der Gemeinde wegen Personalmangels zeitweise geschlossen. Was betroffene Eltern davon halten.

Mit diesem Aushang wurden die Eltern der Kindertagesstätte in Rehmsdorf über die Schließung informiert.

Alttröglitz/MZ - Die Mädchen und Jungen der Kita Sonnenkäfer in Rehmsdorf hatten sich eigentlich auf Mittwoch gefreut. Sie wollten Fasching feiern und einen kleinen Umzug machen. Doch alles ist anders, die Kita Rehmsdorf blieb am Mittwoch wegen Personalmangels komplett geschlossen, am Donnerstag und Freitag werden die Öffnungszeiten verkürzt.