Widerstand wächst - Auch Hohenmölsen kämpft für Fortführung der Schulsozialarbeit

In der Hohenmölsener Grundschule in der Nordstraße gibt es seit acht Jahren eine Schulsozialarbeit.

Hohenmölsen/MZ - Die Pläne des Burgenlandkreises, Schulsozialarbeiterstellen im Landkreis abzubauen, stoßen nicht nur in Teuchern (die MZ berichtete), sondern auch in Hohenmölsen auf Widerstand. Betroffen sind nämlich auch die beiden Grundschulen in der Kernstadt und in Granschütz. „Ich konnte es am Anfang gar nicht glauben“, sagt Gabriele Poeck, Direktorin der Grundschule Hohenmölsen, als sie Mitte Januar von einer Schulleiterin aus Zeitz davon erfuhr.