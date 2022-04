Weiterer Wohnblock in Hohenmölsen-Nord wird verkleinert und saniert

Der Wohnblock rechts in der Otto-Nuschke-Straße soll in diesem Jahr wie schon andere Blöcke in Hohenmölsen-Nord verkleinert werden und einen neuen Anstrich bekommen - etwa wie der Block links daneben.

HOHENMÖLSEN/MZ - Die Zeit der tristen Plattenbauten - sie nähert sich in Hohenmölsen-Nord immer mehr dem Ende. In diesem Jahr will das städtische Wohnungsunternehmen Wobau einen weiteren Block in der Otto-Nuschke-Straße umgestalten und verkleinern. Das hat Geschäftsführer Ronald Luckanus der MZ verraten. In den vergangenen acht Jahren hat die Wobau mehrere Wohnblöcke in der Otto-Nuschke-Straße und dem angrenzenden Karl-Liebknecht-Ring abgetragen und saniert oder ganz abgerissen. Vier Blöcke wurden komplett entfernt, fünf teilabgerissen - also nur einzelne Stockwerke entfernt.