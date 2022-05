Was es in der Rehmsdorfer Edelschmiede zu entdecken gibt

Karen Mielke betreibt in Rehmsdorf einen kleinen Laden, früher befand sich darin die Post. Jetzt kann man nach Voranmeldung mit der Freundin shoppen gehen.

Rehmsdorf/MZ - Der Frühling hält in der Edelschmiede in Rehmsdorf Einzug. Frohe Farben, bunte Muster und leichte Stoffe gehören zur neuen Kollektion. „Ich habe klein angefangen und mir mittlerweile einen festen Kundenstamm aufgebaut“, sagt Karen Mielke. Sie betreibt im Erdgeschoss ihres Wohnhauses einen kleinen Laden, doch feste Öffnungszeiten gibt es nicht mehr. „Seit nunmehr einem Jahr verkaufe ich hauptsächlich über Facebook“, fährt sie fort. Vor allem die Pandemie hat den Verkauf im Internet gefördert. „Mit meiner Bekannten Heike Keßler und meiner Schwiegertochter Jana Schwaebe machen wir kleine Modenschauen über Live-Stream. Zu Hause schauen uns die Kunden zu und bestellen die Ware“, erzählt die Geschäftsfrau. Das sei für sie kein Neuland. Schon früher habe sie im Stile der Tupper-Partys kleine Jeans-Vorführungen gemacht und Jeans in private Wohnzimmern verkauft.