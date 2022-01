Warum Kinder- und Jugendhaus Teuchern eine Spende aus Hohenmölsen erhält

Mitglieder des Städtepartnerschaftskreises Hohenmölsen und Vereine der Stadt haben in der Adventszeit Spenden für das Kinder- und Jugendheim in Teuchern gesammelt.

Hohenmölsen/MZ - Die Idee für die Aktion entstand in gemütlicher Runde: „Ich saß mit anderen Mädels vom Städtepartnerschaftskreis zusammen und da haben wir überlegt, was wir für einen guten Zweck machen können“, erzählt Anke Meinhardt freudestrahlend.

Herausgekommen ist eine Spendenaktion für das Kinder- und Jugendhaus der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Teuchern, die am Ende 1.215 Euro eingebracht hat. „Dass am Ende so eine große Summe zusammengekommen ist, hat uns selber überrascht“, sagt Anke Meinhardt.

Kochduell und Weihnachtsmarkt in Hohenmölsen mussten abgesagt werden

Sie und ihre Mitstreiter von Städtepartnerschaftskreis Hohenmölsen stecken hinter der Aktion. Entstanden ist diese, weil der Hohenmölsener Weihnachtsmarkt inklusive dem Kochduell im vergangenen Dezember coronabedingt nicht stattfinden konnte (die MZ berichtete). Damit fiel nicht nur der traditionsreiche Wettbewerb um den Goldenen Kochlöffel aus, an dem sich seit jeher Hohenmölsener Vereine und Interessensgemeinschaften wie der Städtepartnerschaftskreis beteiligen und Suppen kochen, auch der Erlös durch den Verkauf der Speisen fiel weg. In der Vergangenheit wurden die Einnahmen aller Teilnehmer stets zusammengelegt und gespendet - beim letzten Kochduell 2019 gingen 1.100 Euro an die Kinderfeuerwehr Taucha.

Doch das ausgefallene Kochduell sollte kein Grund darstellen, um nicht wieder eine soziale Einrichtung zu unterstützen. Also sammelten die Mitglieder des Städtepartnerschaftskreises in der Adventszeit untereinander und fragten auch bei anderen Vereinen der Stadt und Bürgern nach Unterstützung. Auch Mitarbeiter der Asklepios-Klinik in Weißenfels gaben Geld, so dass am Ende eine nicht für möglich gehaltene Summe von 1.215 Euro zustande kam. „Künftig brauchen wir gar nicht mehr kochen“, sagt Anke Meinhardt und lacht.

Groß ist die Freude auch im Kinder- und Jugendhaus in Teuchern gewesen. Mit dem Geld soll acht Kindern und Jugendlichen der Einrichtung zwischen sieben und 14 Jahren im Februar ein Urlaub in Limbach im Vogtland ermöglicht werden. „Wir haben uns über die Spende sehr gefreut und waren überrascht, wie hoch diese gewesen ist“, zeigt sich die Leiterin der Einrichtung, Kerstin Bartsch, dankbar. Jeden Sommer werde mit den Kindern und Jugendlichen des Heims ein Urlaub unternommen, einen zweiten Urlaub im Winter gab es bisher noch nicht. „Das ist etwas ganz Besonderes für uns, eine tolle Sache“, sagt Kerstin Bartsch. In Limbach werden die Kinder und Jugendlichen im Schullandheim der Awo untergebracht sein, viele Angebote warten dort auf sie - etwa ein Bastelnachmittag, Paintballschießen und Klettern. „Wir hoffen natürlich auch auf Schnee, damit wir Schlitten fahren können“, sagt Kerstin Bartsch freudestrahlend.