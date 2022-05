Warum in Droyßig Bärenkinder erst Frechdachse und dann Waldfüchse werden

Mit einem Projekt wird der großen Gruppe in der Kita „Bärenkinder“ in Droyßig der Wald näher gebracht. Warum das der Verein für Natur und Technik unterstützt.

Droyssig/MZ - Voller Stolz tragen die Mädchen und Jungen ihre grünen Mützen mit der Aufschrift „Waldfuchs“ und malen und basteln mit einem speziellen Heft. Und natürlich darf der Lupenbecher nicht fehlen, mit der Spinnen aus Plaste riesengroß werden. All das gehört zum Projekt „Waldfuchs“ der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), an dem die große Gruppe, die Frechdachse, der Kindertagesstätte „Bärenkinder“ aus Droyßig mitmachen. „So es das Wetter zulässt, gehen wir natürlich öfter in den Wald. Da passt das Projekt natürlich wunderbar dazu“, sagt Erzieherin Kerstin Prater.