Warum Fleischwerk bei Osterfeld 140 Arbeitsplätze verliert

Schleinitz/MZ - Das Fleischwerk bleibt, die Zerlegung geht: 140 Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz im Kaufland-Fleischwerk in Schleinitz bei Osterfeld, weil das Unternehmen nach eigenen Angaben „Betriebsabläufe optimiert“. Wie Kaufland jetzt mitteilte, werden in Schleinitz künftig keine Tierkörper mehr zerteilt und somit für die Produktion vorbereitet. Der Rohstoff Fleisch wird nach den Worten von Unternehmenssprecherin Andrea Kübler künftig komplett in Heilbad Heiligenstadt (Thüringen) zerlegt und zur Weiterverarbeitung nach Schleinitz transportiert. Künftig würden damit also die Zerlegung und die Produktion und Verpackung getrennt voneinander erfolgen. „Dadurch“, so Kübler, „sind die einzelnen Prozesse deutlich effizienter, so dass die gesamte Produktion im Ergebnis wirtschaftlicher ist.“