Ein Schwerlasttransporter ist auf der A14 bei Magdeburg an einem Stauende auf einen Lkw aufgefahren. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Unfall mit Schwerverletztem auf A14 - Schwerlaster kracht am Stauende auf Lkw

Magdeburg. – Auf der A14 in Richtung Schwerin hat es am Mittwochmittag bei Magdeburg an einem Stauende einen Unfall gegeben, bei dem zwei Menschen verletzt wurden, teilt die Polizei mit.

Demnach übersah ein Schwerlasttransporter kurz vor der Anschlussstelle Magdeburg-Stadtfeld das Stauende und prallte ungebremst auf einen Lkw.

Fahrer wird bei Unfall auf der A14 schwer verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls sei der Lkw auf ein weiteres Fahrzeug geschoben worden. Der Fahrer des Schwerlasttransporters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden, so die Polizei weiter.

Er wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lkw wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Durch den Unfall verteilte sich jedoch die Ladung des Lkw, die aus Rapssamen bestand, auf beide Fahrspuren. Die A14 war für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis in die Abendstunden voll gesperrt.