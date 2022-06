Warum die Feuerwehr gleich dreimal ins Pelletwerk ausrücken musste

Roda/MZ - Ein Brand in der Pelletproduktion im Gewerbegebiet Heidegrund-Süd im Osterfelder Ortsteil Roda hat die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wethautal am vergangenen Wochenende beschäftigt. Von Samstagabend an wurden die Feuerwehrleute gleich dreimal zu einem Einsatz ins Pelletwerk alarmiert. „Insgesamt waren 70 Leute von fünf Feuerwehrbereichen des Wethautal im Einsatz. Zwölf Trupps unter Atemschutz waren nötig. Zudem gab es Unterstützung durch Feuerwehrkameraden aus Eisenberg und deren Drehleiter“, so Einsatzleiter Jens Dietl von der Feuerwehr Wethautal, der die gute bundeslandübergreifende Zusammenarbeit lobte.

