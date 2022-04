Warum der Abriss einer privaten Brücke für Ärger sorgt.

Minkwitz/MZ - Sie ist weg, einfach über Nacht abgerissen und verschwunden. Gerhard Schob und Andreas Ziller aus Minkwitz stehen an einem Weg, auf dem es in die Elsterwiesen geht. „Ich bin früh gekommen, da stand die Brücke einfach nicht mehr da“, sagt Ziller. Er spricht von einer Bogenbrücke, mehrere hundert Meter lang. „Sie wurde 1890 von den Bauern gebaut, in den 1960er-Jahren noch einmal erneuert“, erzählt Gerhard Schob weiter . Die Brücke war zirka 130 Jahre alt, stelzenähnlich gebaut und führte in die Wiesen. Bei Hochwasser gelangte man, wie auf einem Steg, trockenen Fußes über die Wiesen.