Wann verschwindet Elektroschrott aus Wald bei Wetterzeube?

Wetterzeube/MZ/MV - Die illegale Müllablagerung bei Wetterzeube scheint aufgeklärt zu sein. Am Mittwoch hatten Gemeindearbeiter in einem Waldstück große Mengen an Elektroschrott und Haushaltsmüll gefunden (die MZ berichtete). Verbandsgemeinde-Bürgermeister Uwe Kraneis (parteilos) hatte bei einer Kontrolle der Abfälle mehrere Siegel einer Firma aus der näheren Umgebung gefunden.