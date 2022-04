Vorerst keine Stadtratssitzung in Lützen

Lützen/MZ - Die kommenden Stadtrats- und Ausschusssitzungen in Lützen werden auch weiterhin nicht in Präsenz stattfinden. Darauf haben sich die Stadtverwaltung und der Ratsvorsitz am Mittwoch geeinigt. Wie schon bei der vergangenen Stadtratssitzung Ende Dezember und in vergangenen Pandemie-Phasen wird über die Beschlüsse im sogenannten Umlaufverfahren entschieden. Die Stimmabgabe erfolgt dabei schriftlich. Fragen an die Verwaltung werden in Telefonkonferenzen gestellt. Für die kommende Stadtratssitzung, angesetzt auf Dienstag, 25. Januar, sind noch einige Fragen offen. Beispielsweise ist ungeklärt, auf welchem Wege die Öffentlichkeit beteiligt werden kann. „Es gibt noch keinen Plan. Wir befinden uns in der Findungsphase“, sagt Stadtratsvorsitzender Nico Neuhaus (Bürgerliste) auf MZ-Anfrage.