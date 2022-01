Unfälle: Dachkoffer öffnet sich auf Autobahn 9, Pkw kollidiert bei Meineweh mit Greifvogel

Mehrere Unfälle geschehen am Samstag und Sonntag im Burgenlandkreis. Warum auch der Sturm damit zu tun hatte.

Die Polizei musste am Samstag und Sonntag zu mehreren Unfällen ausrücken.

Meineweh/Teuchern/MZ/and - Auf der Autobahn 9 Höhe Teuchern Ortsteil Krauschwitz in Richtung München öffnete sich am Samstagvormittag laut Polizei bei starkem Wind die Dachbox eines Autos. Herunter fielen dabei verschiedene Gegenstände, unter anderem ein Schlitten. Über diesen fuhr ein nachfolgender Wagen. Es entstand Sachschaden. Bei Meineweh kollidierte ein Pkw am Samstag gegen 13.15 Uhr mit einem Mäusebussard. Der Vogel überlebtelaut Polizei den Unfall nicht.