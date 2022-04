Streit im Gemeinderat Schnaudertal: Bürgermeister werfen sich Lügen vor

Bröckau/MZ - Der Streit zwischen dem Bürgermeister der Gemeinde Schnaudertal Hans-Hubert Schulze und dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst Uwe Kraneis (beide parteilos) scheint erstmal beigelegt zu sein. In der jüngsten Sitzung des Schnaudertaler Gemeinderates beschimpften sich beide zu Beginn noch gegenseitig als Lügner. Am Ende aber schlossen sie einen Burgfrieden. „Wir werden sicherlich nicht mehr die besten Freunde. Aber es darf ruhig das letzte Mal gewesen sein, dass wir über das Thema reden“, schlug Schulze vor, was Kraneis ausdrücklich bejahte.