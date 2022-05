Stadtrat in Lützen fällt erneut aus: Wann kommt die Entscheidung zur Kita in Dehlitz?

Lützen/MZ - Der kommende Stadtrat in Lützen, angesetzt auf Dienstag, 22. Februar, wird nicht als Präsenzsitzung stattfinden. Wegen der pandemischen Lagen werden die Beschlüsse erneut im schriftlichen Verfahren (Umlaufverfahren), also ohne Beteiligung der Öffentlichkeit, gefasst. Das hat Auswirkungen auf die Tagesordnung. So wird in dieser Stadtratssitzung nicht wie ursprünglich angekündigt über die Zukunft des Kita-Standortes in der Ortschaft Dehlitz entschieden.

