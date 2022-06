Solarpark auf der Hochkippe bei Langendorf

Langendorf/MZ - Entsteht auf der Halde Phönix-Nord in Zukunft eine riesige neue Photovoltaik-Anlage? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Gemeinderat der Elsteraue in der vergangenen Woche. Yannic Enders, Projektleiter der Firma RES Deutschland, stellte das Vorhaben in der Sitzung vor. Die MZ sprach mit ihm vor der Versammlung. Demnach soll in Sachsen-Anhalt direkt an der Landesgrenze zu Thüringen eine zirka 70 Hektar große Fläche mit Solaranlagen bebaut werden. „Wir haben hier aus Sicht der Landwirte keine hohen Bodenrichtwerte, eine landwirtschaftliche Nutzung ist nur eingeschränkt möglich“, sagt Enders im Gespräch mit der MZ. So würde sich dieses Gebiet gut für eine Photovoltaik-Anlage eignen. Hier könnte man eine Anlage errichten, die zwischen 50 und 60 Megawatt Strom liefern würde. Damit könnten alle Einwohner der Gemeinde Elsteraue mit Solarstrom versorgt werden, so Enders weiter.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<