So steht es um die Wahlkreise 39, 40 und 41 im Burgenlandkreis

Weißenfels/Zeitz - Rund 140.000 Bürger aus dem Burgenlandkreis haben am Sonntag die Möglichkeit, mit über die Zusammensetzung des neuen Landtags von Sachsen-Anhalt abzustimmen. Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Den Burgenlandkreis betreffen insgesamt vier Wahlkreise, für den Raum Zeitz/Weißenfels von Bedeutung sind die Wahlkreise 39 (Weißenfels), 40 (Naumburg) und 41 (Zeitz). Hier stehen allein 27 Direktkandidaten zur Wahl. In Zeitz sind es zehn, in Weißenfels neun und in Naumburg acht. Zur jüngsten Landtagswahl 2016 lag in Zeitz und Weißenfels die AfD am Ende knapp vor der CDU – sowohl bei den Direktkandidaten als auch bei den Zweitstimmen für die Parteien. In Naumburg sah es anders aus. Da gab es jeweils einen knappen Vorsprung für die CDU.

Wir berichten am Sonntag hier aktuell von den Landtagswahlen Sachsen-Anhalt im Burgenlandkreis: