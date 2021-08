So hilft die Kita „Spatzennest“aus Hohenmölsen den Flutopfern in Westdeutschland

Hohenmölsen/MZ - Eine kleine Gruppe Kinder trabt an diesem Mittwochmorgen zum Rathaus von Hohenmölsen. Im Gepäck haben die Knirpse einen kleinen Korb, in dem sich ein rosa Sparschwein befindet. „Spatzi“ haben die Kinder dieses getauft. Der Name passt, schließlich gehen die Kinder in die Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Hohenmölsen.

Kita „Spatzennest“aus Hohenmölsen sammelte Spenden für Flutopfer in Westdeutschland

„Spatzi“ wollen die Kinder mit Kita-Leiterin Kirsten Augustin und Eltern-Vertretern an diesem Tag Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) überreichen. Denn in dem Sparschwein steckt Geld, das die Einrichtung in den vergangenen drei Wochen gesammelt hat. Es soll den Menschen zugute kommen, die vor wenigen Wochen bei der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfahlen und Rheinland-Pfalz ihr Hab und Gut verloren haben und auf Hilfe angewiesen sind.

„Die Idee stammt von unseren Erzieherinnen und Eltern“, sagt Kirsten Augustin an diesem Morgen. In den vergangenen Wochen wurde in der Einrichtung Geld gesammelt, viele Familien der Kita-Kinder haben sich an der Aktion beteiligt und gespendet. „Vor allem die Großeltern der Kinder“, betont die Kita-Leiterin.

Bürgermeister Haugk freut sich über die Spendenaktion und soviel Hilfsbereitschaft

Zusammengekommen ist am Ende ein Betrag von 436 Euro. Das Geld ist in ein Sparschwein gepackt worden, das zuvor von den Kindern gekleistert und bemalt wurde. „Es wurde dann gut ernährt“, freut sich Kirsten Augustin über die hohe Resonanz für die Spendenaktion, über die die Kinder auch auf einfache Art und Weise aufgeklärt wurden. „Wir haben ihnen gesagt, dass sie mal ihre Augen schließen und sich vorstellen sollen, dass es ihre Kinderzimmer nicht mehr gibt und alles überflutet ist“, erklärt Kirsten Augustin. So sollten die Kinder ein Gefühl dafür kriegen, was Kinder in den Hochwassergebieten gerade durchmachen.

Erfreut zeigt sich Bürgermeister Haugk über die Spendenaktion. Er nimmt das Sparschwein an diesem Morgen entgegen. Das Geld wird auf ein Spendenkonto eingezahlt, das die Verwaltung extra eingerichtet hat. Auf dieses soll auch der Erlös der Pfandzettel-Aktion gehen, die von der Hohenmölsener Jugendfeuerwehr initiiert wurde. „Auch wenn wir gerade aufgrund der Entfernung nicht unmittelbar helfen können, sind wir mit den Herzen dennoch bei den Menschen in den Hochwassergebieten und wollen sie wenigstens finanziell unterstützen“, sagt Andy Haugk.