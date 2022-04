Sind CO2-Ampeln im Burgenlandkreis eine nutzlose Investition?

In vielen Klassenräumen des Burgenlandkreises gehören die CO2-Ampeln seit Monaten zum Inventar.

Weissenfels/Zeitz/MZ - Seit Monaten stehen die sogenannten CO2-Ampeln in vielen Unterrichtsräumen im Burgenlandkreis. Sie sollen zum Schutz vor möglichen Coronaviren in der Luft an regelmäßiges Lüften erinnern. Doch wird die Technik überhaupt richtig genutzt? Das wollten der Kreiseltern- und -schülerrat herausfinden und haben deshalb eine Online-Umfrage gestartet.