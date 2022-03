Schwerer Unfall auf der A9: Autobahn zwischen Osterfeld und Weißenfels gesperrt

Osterfeld/Weißenfels/MZ - Auf der Autobahn 9 hat sich am Dienstagmittag zwischen den Anschlussstellen Osterfeld und Weißenfels ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben eines Polizeisprechers war ein Kleintransporter in Fahrtrichtung Berlin gegen 11.30 Uhr auf einen Lastwagen aufgefahren. Der Fahrer des Kleintransporters ist dabei eingeklemmt worden. Nachdem er von Rettungskräften befreit werden konnte, brachte ein Rettungshubschrauber den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Autobahn war bis etwa 14.30 Uhr voll gesperrt.

In Folge des ersten Unfalls kam es zudem zu einem weiteren Crash am Stauende, in den ein Pkw und ein Lastwagen verwickelt waren. Auch hierbei gab es einen Verletzten, der mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Bei dem Folgeunfall waren gemäß des Polizeisprechers zudem größere Mengen Kraftstoff ausgetreten, was umfangreiche und aufwendige Bergungsmaßnahmen nach sich ziehe. Der Sprecher rechnete daher nicht mit einer schnellen Freigabe beider Autobahnspuren in Richtung Berlin. Man bemühe sich aber zumindest die linke Fahrbahn wieder für den Fernverkehr freizugeben.

Aufgrund der Sperrung kam es zu Stau und erhöhtem Verkehrsaufkommen in Weißenfels und der Umgebung. Empfohlen wird, die Umleitung über Naumburg sowie die B180 und B87 zu nutzen.