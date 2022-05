Schulprojekt: Warum Hohenmölsener Sekundarschüler einen Tag im Rollstuhl verbringen

Hohenmölsen/MZ - Schon in den Fluren der Sekundarschule „Drei Türme“ in Hohenmölsen hört man das Grölen der Jungen aus der 8c, die in der kleinen Turnhalle der Schule gerade Sport der etwas anderen Art treiben: Die Jungen sitzen allesamt im Rollstuhl und spielen Basketball.