Schlachterei im Burgenlandkreis: Kaufland schließt in Osterfeld die Zerlegung

Das Fleischwerk in Schleinitz soll bis Herbst geschlossen werden. Wie viele Mitarbeiter davon betroffen sind.

In der Nähe von Osterfeld will Kaufland die Zerlegung schließen.

Schleinitz/Osterfeld/MZ/ank - Das Unternehmen Kaufland schließt den Bereich Zerlegung im Fleischwerk in Schleinitz nahe Osterfeld. 140 Mitarbeiter seien betroffen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Dienstagmittag. Die Schließung soll nach Unternehmensangaben bis spätestens Herbst 2022 erfolgen. Die betroffenen Mitarbeiter, so heißt es, erhielten ein Angebot zur Beschäftigung im Fleischwerk Heilbad Heiligenstadt. Es liegt etwa 180 Kilometer von Osterfeld entfernt.