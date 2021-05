Razzien im Burgenlandkreis - Polizei durchsucht 16 Objekte

Halle (Saale) - An verschiedenen Orten im Burgenlandkreis hat die Polizei am Mittwochmorgen Durchsuchungen durchgeführt. Demnach ermitteln Beamte seit 2020 wegen Drogenhandels, teilte die Polizei mit. Schon im März 2021 gelang es einen Drogenkurier im Burgenlandkreis festzunehmen. Damals wurden etwa 500 Gramm Crystal beschlagnahmt. Der 32-jährige Deutsche befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen führten zu weiteren Hinweisen. Insgesamt wurden demnach am Mittwoch 16 Objekte unter anderem in Elsteraue, Teuchern, Naumburg, Lützen und Freyburg durchsucht. Es handelte sich dabei hauptsächlich um Wohnungen, aber auch Nebengelasse, Garagen und mehrere Fahrzeuge.

Die Polizei nahm zwei Männer fest, gegen die bereits Haftbefehle vorlagen. Es handelt sich um Deutsche im Alter von 42 und 31 Jahren. Die beiden Männer kamen zur Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei stellte umfangreiche Beweismittel sicher, die nun ausgewertet werden müssen. Insgesamt wurden etwa zwei Kilogramm Marihuana, mehrere tausend Euro Bargeld und Utensilien wie Feinwaagen und Verpackungsmaterial gefunden. (mz)