Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Angriffen überzogen. In der Hauptstadt hatte das schwere Folgen.

Kiew - Bei einem russischen Angriff auf Kiew und Umgebung sind nach ukrainischen Angaben mindestens sechs Menschen getötet worden. Sie starben Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge bei einem Angriff auf ein Wohnhaus.

Insgesamt gebe es in der Hauptstadt 19 Opfer, von denen 8 in Krankenhäusern behandelt würden. Die Rettungsarbeiten dauern Klitschko zufolge an. Der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko schrieb auf Telegram von massivem Beschuss mit Raketen und Drohnen.

Russland führt seit mehr als drei Jahren einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.