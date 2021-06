Polizist stirbt bei Unfall auf Motorrad im Burgenlandkreis - Fremde vermutlich nicht beteiligt

Röcken - Nach dem Tod eines mit dem Dienst-Motorrad gestürzten Polizisten geht die Polizei derzeit nicht von einer Fremdeinwirkung aus. Die Ermittlungen dauerten aber noch an, wie ein Sprecher am Sonntag der MZ sagte. Ein 33-jähriger Beamter war am Freitagnachmittag im Lützener Ortsteil Röcken mit dem Krad von der Fahrbahn abgekommen und fuhr gegen ein Schild. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Sachsen-Anhalts Innenminister Michael Richter (CDU) hat seine Bestürzung sowie den Angehörigen und Kollegen sein Beileid ausgedrückt. Als Zeichen der Anteilnahme wurde für alle Streifenfahrzeuge der Landespolizei Sachsen-Anhalt Trauerflor angeordnet. (mz/mw)

Hinweise zum Unfall an die Polizeiinspektion unter: 0345/ 224 1291